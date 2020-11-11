Halkbank oyuncusu Ediz Kaan Fırıncıoğlu: "Şampiyonluğa aday takımlarından biriyiz"

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Ediz Kaan Fırıncıoğlu, her kupayı kazanmak için sahaya çıktıklarını ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin de en iddialı şampiyonluk adaylarından olduklarını bildirdi.

Halkbank'ın milli pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Fenerbahçe'den Halkbank'a kadar uzanan voleybol macerasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takımdaki oyuncuların antrenmanlarda forma savaşı verdiğini ancak maça çıktıklarında ise tek bilek olarak galibiyete odaklandıklarını belirten Ediz Kaan Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun seneler smaçör olarak görev yaptım. Atak yönü daha kuvvetli bir yapım olduğu için, pasör çaprazı mevkiine geçtim. Dominant bir karakterim var, sorumluluk almayı seviyorum. Şimdiye kadar bulunduğum tüm takımlarda başarılı olmamı sağlayan unsurlardan birinin bu olduğunu söyleyebilirim. Ülkemize zamanında, erkek voleybolunda dünya çapında başarılar elde etmiş oyuncular geldi. Genç yaşta videolarını izlediğim oyuncularla aynı takımda oynama şansı elde ettim. Bunlardan birisi Ivan Milijkovic. Oyun karakterini ve profesyonelliğini örnek alıyorum."

Ediz Kaan Fırıncıoğlu, takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "Halkbank bir ekol. Ailemle yeni kupalar kazanmak istiyorum." yorumunu yaptı.

Her oyuncu gibi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu belirten Ediz Kaan Fırıncıoğlu, "Dünya çok enteresan bir süreçten geçiyor, bu duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Lig 16 takım oldu, maçlar haftada 2 kez oynanıyor. Bu süreci önlemlerimizi alıp çalışmalarımızı fikstüre uydurarak geçiriyoruz. Sezona Balkan Kupasını alarak başladık. Bu da bize Challenge Kupası'nın kapısını açtı. Mücadele ettiğimiz tüm kupalarda şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyoruz. Kolay değil ama üstesinden gelecek güçte ve azimdeyiz. Şampiyonluğa aday takımlarından biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.







