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Halkbank, İbrahim Emet'i transfer etti

- Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi İbrahim: "Hedef her zaman zirve"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
Halkbank, İbrahim Emet'i transfer etti

ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, orta oyuncu İbrahim Emet'i transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, sezon öncesi kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında 1986 doğumlu, 2,10 metre boyundaki İbrahim'in transferiyle orta oyuncu rotasyonunun güçlendirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Emet, "Halkbank'ın vizyonu Türkiye'de olduğu gibi Avrupa’da da biliniyor. Hedef her zaman zirve." ifadelerini kullandı.

Deneyim ve birikimiyle takıma katkı vermek istediğini aktaran İbrahim, "Türkiye’nin en başarılı, Avrupa’nın da gözde takımının formasını giymek bana onur verecek."değerlendirmesinde bulundu.

Sezonda lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerine dikkati çeken İbrahim, şöyle devam etti:

"Takımımız bu süreçte her oyuncunun yetenek, mücadele azmi ve katkısına ihtiyaç duyacaktır. Takım kimyamızın bu mücadeleyi verecek vasıflarda olduğunu düşünüyorum. Son söz olarak, Halkbank formasını giymemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

İbrahim, geride kalan sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giymişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
  1. Efeler Ligi
  2. Halkbank
  3. İbrahim Emet
  4. Voleybol

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