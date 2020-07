Halkbank FETÖ bağlantılı hakimi reddetti

Münübe Yılmaz

Halkbank, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından aleyhine açılan davanın hakimi Richard Berman'a FETÖ ile bağlantısı nedeniyle reddi hakim talebinde bulundu. 15 Ekim 2019’da New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Halkbank aleyhine açılan davanın hakimi Berman'ın 2014 yılında Türkiye’de katıldığı bir hukuk sempozyumundaki konaklama gibi çeşitli masraflarının Gülenciler tarafından karşılandığına dair çeşitli makbuzları delil olarak sunan Halkbank, avukatları Robert M. Cary,Simon A. Latçovich,James W. Kirkpatrick ve Damayantı Desai New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dilekçede reddi hakim talebinde bulundu. Dilekçede Halkbank aleyhine ciddi suçlamaların olduğu bir davada tarafsızlığını yitirmiş bir hakimin görevlendirilmemesi gerektiği belirtilerek “Açıkça söylemek gerekirse Halkbank FETÖ’cülerin topladığı delillerle yargılanmak isteniyor. Halkbank adil bir şekilde yargılanmalı.Halkbank davasında görevli hakimin bu adil yargılamayı yapacağını düşünmüyoruz. Halkbank davasına atanan hakim 2014 yılında İstanbul’da FETÖ’ye bağlı Yüksel Karkın Hukuk firması tarafından düzenlenen sempozyuma katılarak bu davanın özünü oluşturan gerçeklere taraf oldu. Bu sempozyumda Aralık 2013 tutuklamaları ve ardından savcıların görevden alınması hedefteydi. New York’taki Halkbank davasına atanan yargıç ve diğer konuşmacılar bu sempozyumda tutuklamaları eleştirdi” ifadelerine yer verildi.