Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi
Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün kentte güneşli hava hakim oldu.
Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün kentte güneşli hava hakim oldu.
Hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından bugün hava açtı.
Yağışların sona ermesiyle birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken, yüzünü gösteren güneş bahar havası yaşattı.
Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı.
Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan balıkçılar da görüntülendi.
Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.
Yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23