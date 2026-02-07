  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı Mete Yarar isyan ettiren açıklamayı yaptı: Türkiye o savunma projesinde kazık yedi Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi Gökyüzünde Nisan ayı şöleni: Güneş’e dokunan kuyruklu yıldız geliyor! Şimdiye kadar keşfedilenlerin en büyüğü olabilir Türkiye'den 100 ton altın hamlesi! Tarihe geçecek formül masada!
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi
IHA Giriş Tarihi:

Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Antalya'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün kentte güneşli hava hakim oldu.

#1
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

#2
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından bugün hava açtı.

#3
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Yağışların sona ermesiyle birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı 17 dereceyi gösterirken, yüzünü gösteren güneş bahar havası yaşattı.

#4
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, kentin en yoğun noktalarından biri olan Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

#5
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denizi izlerken, bazıları sahil bandında uzun yürüyüşler yaptı.

#6
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaşmasıyla birlikte dalgalarla oynayan ve denize girenler dikkat çekerken, sahil boyunca olta atan balıkçılar da görüntülendi.

#7
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Özellikle Varyant mevkiinde deniz manzarasını izleyen vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı.

#8
Foto - Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi

Yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için sahile gelen Azad Yüksel, "Önce büyük bir sel vardı, şimdi hava güzel, gayet sıcak" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'
Siyaset

Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'

CHP’liler gözlerini gerçeklere kapatıp yalanları sarılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümün..
Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi
Teknoloji

Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi

Stellantis, Kanada’nın Ontario eyaletinde kurulan NextStar Energy’deki yüzde 49’luk payını ortağı LG Energy Solution’a satma kararı aldı. Bö..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!
Dünya

Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticari ilişkisini sürdüren tüm ülkelere %25 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi resmen im..
Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü
Gündem

Cinsel ilişki sırasında 2 kadını boğarak öldürdü çiftliğe gömdü

Jeffrey Epstein dosyalarına giren yeni bir iddiada, eski bir çalışanın ifadelerine dayanarak Epstein'ın emriyle iki yabancı uyruklu kadının ..
Asrın Felaketinin Yıl Dönümünde Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu
Aktüel

Asrın Felaketinin Yıl Dönümünde Kahramanmaraş Tek Yürek Oldu

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde şehrin çeşitli noktalarında binlerce vatandaş bir araya gelerek, asrın felaketinde hayatını kaybe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23