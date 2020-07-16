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Spor

Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:43:43 -
Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Fatih Eren Uğur'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son sezonda Spor Toto forması giyen 1990 doğumlu oyuncu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Eren, Halkbank formasını giyeceği için heyecan duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en kariyerli, en başarılı takımının parçası olduğum için çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum, çok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Takımın hedefine ulaşması için birlikte çalışmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bu heyecanla beraber, takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz ve tüm voleybol camiası için sakatlıksız, virüsün bittiği sağlıklı bir sezon temenni ediyorum."

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