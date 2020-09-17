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Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda moraller yerinde
Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda moraller yerinde

Takım kaptanı Faik Samed Güneş: - "Bu sezon iyi bir ivme yakaladık. Umuyoruz ki devamı gelecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:24:08 -
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda moraller yerinde

ANKARA (AA) - Voleybolda Erkekler Balkan Kupası'nı kazanan, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Halkbank'ta yüzler gülüyor.

Bu sezon çıktığı resmi müsabakalarda yenilgi yüzü görmeyen mavi-beyazlılar Kupa Voley'de Haliliye Belediye ve Galatasaray'ı, Balkan Kupası’nda KV Ferizaj'i iki kere olmak üzere mağlup etti. Ligde ise Afyon Belediye YÜNTAŞ ile Ziraat Bankası'nı geçerek ilerleyişini sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Faik Samed Güneş bu sezon iyi bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Şampiyonluğun sezon başında alınan sonuçlarla gelmediğini anımsatan Güneş, "Bu daha başlangıç. Çalışıyoruz, emek veriyor ter döküyoruz. Tüm takımlar öyledir eminim. Erken başladığımız için uyum sağladık, kaynaştık. Umuyoruz ki devamı gelecek." ifadelerini kullandı.


- Caner Ergül: "Bu yükselişi devam ettirmek istiyoruz"


Halkbank'ın genç liberosu Caner Ergül ise iyi bir grafik yakaladıklarını belirterek, "İyi çalışıyoruz. Saha dışındaki diyaloglarımızla bir aile havası yakaladık. Tabii başlangıç aşamasındayız. Ama bu yükselişi devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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