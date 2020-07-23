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Spor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Karasu'yu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 09:12:48 -
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Oğuzhan Karasu'yu transfer etti

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 25 yaşındaki orta oyuncu Oğuzhan Karasu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen milli voleybolcu Oğuzhan Karasu'yu transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuzhan Karasu, nasıl bir camiaya geldiğini bildiğini ve buna layık olmak için tüm gücüyle çalışacağını belirterek, "Her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takıma geldim. Halkbank kadrosunda yer aldığım için çok mutluyum. Bu sezon da katılacağı tüm yarışlarda favori sayılabilecek bir kadromuz, fakat daha da önemlisi ismimiz var. Dolayısıyla, tüm enerjimizi yansıtıp bu güzide takımı zirveye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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