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Ekonomi HALKBANK Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu
Ekonomi

HALKBANK Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu

Pandemi sürecinde işletmelere ve bireysel müşterilerine verdiği finansal destekle ekonomik istikrara büyük katkı yapan Halkbank, Covid-19 ile mücadelede güçlü bir adım daha attı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:18:00 -
HALKBANK Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu

Halkbank, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar sonucunda yüksek koruma standartlarını uyguladığını belgeledi. Banka, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Genel Müdürlük binalarında yapılan denetlemeleri başarıyla tamamlayarak Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu. Halk sağlığını tehdit eden risklere karşı kesin ve kararlı bir mücadele yürüterek, bankanın 82 yıllık hizmet kalitesini korumayı amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttük. Sağlık Bakanlığı’mız ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik” dedi. Arslan, “Hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin Genel Müdürlük hizmet binalarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri amacıyla yaptığımız çalışmaların, bankamıza Güvenli Hizmet Belgesi kazandırması bizleri mutlu etti. Halkbank adı, kuruluşundan itibaren her alanda güvenle özdeşleşmiştir. Bankamız salgınla mücadelede tüm kurumlara öncü çalışmalar yürütmeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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