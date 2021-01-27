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Ekonomi Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ekonomi

Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Halkbank çalışma saatleri, açılış saati, kapanış saati ve öğle molası gibi mesai saatleri hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bankalar koronavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinde değişikliği gitti. Bankalarda işi olan vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak işlerini görmekte. Peki bankaların çalışma saatleri kaç? Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 15:35:00 - 2021-01-27 15:38:59
Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kamu bankası olan Halkbank müşterileri çalışma saatlerini merak ediyor. Halkbank çalışma saatleri merak ediliyor. Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

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