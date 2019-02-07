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Halkalı-Gebze tren hattı için geri sayım! 105 dakikaya düşecek

İstanbulluların merakla beklediği Halkalı-Gebze banliyö hattı, 10 Mart'ta hizmete girecek.

07 Şubat 2019 Perşembe 23:57
Halkalı-Gebze tren hattı için geri sayım! 105 dakikaya düşecek

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında, 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi.

10 Mart bekleniyor

İstanbulluların merakla beklediği Halkalı-Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin, 10 Mart’ta açılması bekleniyor. Tren hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliği de tamamlandı.

Hızlı trenler için de hat var

Tren hattı boyunca elektrik telleri ve raylarda yapılan son kontroller, açılış tarihine kadar devam ediyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan hattın son durumu ise havadan görüntülendi.

İstasyonlarda birçok kısım tamamlandı

Çoğu bölümde yan yana duran çok sayıda tren rayları, adeta otobanı andırıyor. Hattın bazı kısımlarının genişliği ise araçların kullandığı sahil yolundan bile geniş gözüküyor. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:57
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