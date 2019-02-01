Halka hakim değil hadim olacağız

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda, partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Partililerin içini de dışını da hıncahınç doldurduğu salonda, AK Parti’nin seçim şarkıları da ilk kez partililere çalındı. 11 maddelik manifestoyu açıklayan, şunları dile getirdi:

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi

“Tevazu, samimiyet ve gayretle, ‘memleket işi gönül işi diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedeflerimizi ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Yatarım takip sistemine AK Partili belediyeleri de entegre edeceğiz. Belediye başkanlarımız, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. Belediyelerimizde Hakk’a, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Şehirlerde Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve günümüzün modern çizgilerini meczeden anlayışı yaygınlaştıracağız.

İşte 11 maddelik manifesto

Erdoğan, partisinin 11 maddelik yerel seçim manifestosunu şu ifadelerle açıkladı:

1- ŞEHİR PLANLARI: Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişikliklerini de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz.

2- ALTYAPI VE ULAŞIM: Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de yakından takip edeceğiz.

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM: Projeleri, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahallelere kadar yaygınlaştıracağız.

4- BENZERSİZ ŞEHİRLER: Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şehirlerimizin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekanlarla donatılmasını sağlayacağız.

5- AKILLI ŞEHİRLER: Şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.

6- ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER: Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimize yaygınlaştıracağız. Katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik yatırımları her şehrimize yaygınlaştıracağız.

7- SOSYAL BELEDİYECİLİK: Çalışmalara önem verilecek, doğrudan insana dokunan hizmet, projeler yaygınlaştırılacak.

8-YATAY ŞEHİRLEŞME: Gönüllerimize hitap eden şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, toprağa yakın, komşuluk ilişkilerini yakın tutan yatay mimari anlayışı ile geliştireceğiz.

9-HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM: Şehirli hakları bildirgesi hazırlayacak, herkesin ortak akıl ile alacağı şehirli meclisleri ile ihalelerin canlı yayını dahil herkese açık yapılması için tüm imkanları sağlayacağız.

10- TASARRUF VE ŞEFFAFLIK: Tüm çalışmalar tasarruf ve şeffaflık anlayışıyla şekillendirilecek ve bu ilke haline gelecek.

11- DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER: Değer üreten şehirlerle AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizin gayrimenkul rantı ile değil, geleceğe medeniyet mirası olacak eserlerle değerlenmesini sağlayacağız.

Tehdit dönemi 31 Mart’ta kapanacak

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı;

“Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışı dönemi, 31 Mart’ta kapanacak. Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. Seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz. Ülkemizin bekâsının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz.”