Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Avrupakent GYO), düzenlediği analist toplantısında 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını, yatırımlarına ilişkin değerlendirmeleri ve 2027 yılı beklentilerini paylaştı.

30 Eylül 2026 itibarıyla 59 milyar TL gayrimenkul portföy değerine ve 61,2 milyar TL düzeltilmiş net aktif değere ulaşan şirket, yılın ilk dokuz ayında 4,4 milyar TL hasılat, 2,2 milyar TL FAVÖK ve 1,8 milyar TL net dönem karı elde etti.

"Yatırımlarımızın getirisini pay sahiplerimizle paylaşıyoruz"

Avrupakent GYO Genel Müdürü Erdem Güler, şirketin halka arzından bu yana izlediği temettü politikasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halka arz sürecinde yatırımcılarımıza verdiğimiz en önemli taahhütlerden biri, net dağıtılabilir dönem karımızın en az yüzde 50'sini pay sahiplerimize dağıtmaktı. Bu oranı esas sözleşmemizde de güvence altına aldık. 2023 ve 2024 hesap dönemlerinde yüzde 80, 2025 hesap döneminde ise yüzde 66 oranında kar dağıtımı gerçekleştirdik. Toplam temettü tutarımız 4 milyar 815 milyon TL'ye ulaştı.’’

2027'de kira gelirlerinin payı yüzde 90'ı aşacak

Avrupakent GYO, 2026 yıl sonunda 4 milyar 57 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini beklediği kira gelirlerinin 2027 yılında 4 milyar 900 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyor. Şirketin 2027 yılı net satış beklentisi 5 milyar 433 milyon TL, FAVÖK beklentisi ise 4 milyar 28 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Gelir yapısındaki değişime dikkat çeken Güler, şöyle konuştu: "2027 yılında toplam satış gelirlerimizin yüzde 90'ından fazlasının kira gelirlerinden oluşmasını bekliyoruz. Konut satışlarının toplam hasılat içerisindeki ağırlığı azalırken kira gelirlerimiz büyümeye devam ediyor. Böylece dönemsel satış performansına daha az bağımlı, nakit akışı daha öngörülebilir bir şirket yapısı oluşturuyoruz.’’

Kira gelirleri enflasyonun üzerinde büyüdü

Avrupakent GYO'nun 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği kira gelirleri, enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırılabilir verilere göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 artarak 2,8 milyar TL'ye ulaştı. Kira getirili gayrimenkullerin brüt kar marjı ise yüzde 78,73'ten yüzde 79,63'e yükseldi.

Şirketin portföyünde bulunan Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark alışveriş merkezleri, yılın ilk dokuz ayında toplam 21 milyon ziyaretçi ağırladı. AVM kiracılarının toplam cirosu 19,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Geliştirilmekte Olan Projeler

Avrupakent GYO, yeni gayrimenkul alımlarının yanı sıra mevcut portföyündeki varlıkların geliştirilmesine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Forum Trabzon AVM'nin kiralanabilir alanının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken Bodrum'da Swissotel Resort Bodrum Beach'e komşu arsa üzerinde geliştirilen otel projesinin Haziran 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Şirket ayrıca, daha önce Radisson Residences Avrupa TEM adıyla turizm tesisi olarak kiraya verilen gayrimenkuldeki 133 bağımsız bölümü satışa sunarak portföy optimizasyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Güler, yatırım stratejisine ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

"Her gayrimenkulü kendi yatırım maliyeti, mevcut getirisi ve gelecekte sağlayabileceği gelir üzerinden değerlendiriyoruz. Bazı varlıklarımızı geliştirerek kira gelirlerimizi artırırken bazı varlıklarımızı satış yoluyla değerlendiriyoruz. Burada temel ölçütümüz sermayemizi ne kadar verimli kullandığımız.

2027 yılında da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Düzenli kira gelirlerimizi artırmak, borçsuz finansal yapımızı korumak ve elde ettiğimiz karı yatırımcılarımızla paylaşmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Şirketimizin büyümesi kadar bu büyümenin pay sahiplerimize sağladığı getiriye de önem veriyoruz."