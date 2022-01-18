Halka açıl faize bulaşma

Buğra Kardan

Halka açılan şirket sayısı artıyor. Bu artışın hız kazanacağı, 2022’de yeni bir rekorun kırılacağı öngörülüyor.

Yüzler gülüyor

36 yıllık Borsa İstanbul tarihinde 500’ün üzerinde şirketin halka arz olması, 77.6 milyar dolardan fazla kaynak elde edilmesi ise olumlu karşılanıyor.

Kritik tavsiye

Tablodan memnun olan iktisatçılar tarafından firmalara halka açılmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca “Ancak ve ancak halka arz yoluyla bankaya başvurmadan, faizli kredi kullanmadan geri ödemesi olmayan kaynak temin edilebilir” deniliyor. Yeni yatırımlar ve projeler ortaya koyulmasına imkân tanıyan halka arzın firmalara 4 faydası var. Bu faydalar şu şekilde:

Paylarparaya çevrilebiliyor

Halka arz edilen paylar istenilen zamanda kolaylıkla alınıp satılıyor. Şirketin kurucu ortakları, payları rahatlıkla paraya çevirebiliyor. Likiditenin varlığı şirketin piyasa değerinin referans olarak ortaya çıkmasını sağlayarak birleşme, satın alma veya ikincil halka arz işlemlerinin şirketin makul değeri (fair value) üzerinden yapılmasını sağlıyor.

Şirketlerin hisselerini halka arz etmeleri beraberinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul’un gözetimini ve bağımsız denetimi de getiriyor. Denetim ve gözetime tabi tutulan şirketler, organizasyon yapısını düzenlemek; mali bilgilerini kamuya duyurarak düzenli raporlamalar yapmak zorunda kalıyor. Halka açık firmalar, aile şirketlerinin aksine bir veya birkaç ortağın durumuna bağlı olmaksızın binlerce hissedarı temsil eden profesyonellerce idare ediliyor.

Kredibilite artıyor

Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin bankacılık ve para piyasası nezdinde kredibiliteleri artıyor. Bu şirketler, daha düşük maliyetli ve kolay kredi bulabiliyor. Şirketlerin gözetim ve denetim altında olmaları da kredi talebinin reddi, ortalamanın üstünde faiz talebi gibi durumların daha az yaşanmasına olanak tanıyor.

Hisseleri borsada işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler kamuyu aydınlatma platformu (KAP), video konferans (conference call) gibi araçlar çerçevesinde sermaye piyasası otoriteleri ya da medya kuruluşları vasıtasıyla bireylere ve kurumlara sürekli olarak ulaştırılıyor. Söz konusu bilgi dağıtımı şirketin ve şirket ürünlerinin tanınmasına yardımcı oluyor.