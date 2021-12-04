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Gündem Halk TV’ye personel dayanmıyor! Bir istifa daha ses getirdi
Gündem

Halk TV’ye personel dayanmıyor! Bir istifa daha ses getirdi

Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV kanalından bir ayrılık haberi daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 12:28:00 -
Halk TV’ye personel dayanmıyor! Bir istifa daha ses getirdi

Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan'ın istifasından sonra, kanalda Program Müdürü olarak görev yapan Candan Yıldız, kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Yıdız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket şartları çetin, yolculuk zor. Ama aslolan yol... Molalar da yolculuğa içkin... 9 ay önce Halk TV gemisine bindim şimdi de iniyorum. Halk TV'den istifa ettim. @SuatToktas ve kanalın güzel çalışanlarına buradan da teşekkür etmek istedim." ifadesini kullandı.

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