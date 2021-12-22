Halk TV’nin sözde ekonomisti Emin Çapa kafayı işte böyle yedi!
CHP’nin yayın organı olarak bilinen Halk TV’nin sözde ekonomisti Emin Çapa kafayı yedi. Türkiye ekonomisine dışarıdan yapılan saldırılara her seferinde çanak tutan isimlerden olan Emin Çapa, “Bir gün yoktum herkes kafayı yemiş. Hayat pahalılığı tam gaz.” ifadeleriyle faiz lobisinin kazançlı çıktığını iddia etti.
Bugüne kadar sürekli “faiz artmalı” diyen sözde ekonomistler, şimdi de dolar çakılınca “Erdoğan faiz lobisine boyun eğdi” diyorlar. “Faiz artsın” diyen sözde ekonomistlerin kime çalıştıkları merak konusu oldu.
Kur spekülatörlerinden Emin Çapa kafayı yedi!
“Dolar 50 TL olacak” diyerek toplumu geren çıkışlarda bulunan isimlerden birisi de Halk TV’nin sözde ekonomisti Emin Çapa’ydı. Uzun bir süredir sürekli kur spekülatörlüğü yapan Emin Çapa, sosyal medya hesabından şu iddialarda bulundu:
“Bir gün yoktum herkes kafayı yemiş.
Yok "Erdoğan şapkadan tavşan çıkarmış"mış; yok "zafer kazanmış"mış...
Çok şakacısınız.
20 Şubat'tan bu yana dolardaki artış % 81
Halk Ekmek kuyrukları, yoksulluk devam.
Hayat pahalılığı tam gaz.
FAİZ LOBİSİ Sn. ERDOĞAN'IN BİLEĞİNİ BÜKTÜ.”