Halk TV'nin Ayşenur Arslan tiyatrosu! Programı niye kaldırdın Cafer?

Arslan, Medya Mahallesi programında Ankara'daki terör saldırısını yorumladı.

Ayşenur Arslan polisimizin dirayetiyle eylemi engellenen PKK'lı terörist için, şu ifadeyi kullandı:

"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez."

Arslan'ın sözleri kamuoyunda infiale sebep oldu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da Ayşenur Arslan'ın programdaki sözlerine ilişkin uzun bir açıklama yayımladı.

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'Talihsiz sözler, sınırları aşmıştır' diyor!

Mahiroğlu programın yayından kaldırıldığını şöyle duyurdu:

Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz.

Aynı Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan ile adliye koridorlarında boy gösterdi.

Arslan ifade verirken yanında poz veren Cafer Mahiroğlu'nun oynadığı tiyatroya karşılık kamuoyundan şu ses yükseldi: O zaman programı niye kaldırdın Cafer?