Azerbaycan’dan sıcak mesaj! “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek isteyenler başaramayacak”

Akit’e konuşan Eltürk, “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek ve bu ilişkilere gölge düşürmek için maalesef Türkiye’de bazı çevreler çirkin oyunlar oynamaktadır. Söz konusu çevreler, Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması meselesinde Azerbaycan’ın çıkarlarının dikkate alınmaması gerektiği yönünde bir görüş ileri sürmektedir. Bu fikri trolleri aracılığıyla yaymaktadırlar. Sözde bu mesele yalnızca iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde ele alınmalıdır. Bu ise yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tür bir tutum ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine aykırıdır. Her iki kardeş ülke uluslararası arenada ortak çıkarlardan hareket etmektedir. Kardeş Türkiye, Ermenistan’ın işgalci politikasına tepki olarak sınırlarını kapatmış ve bu yolla Azerbaycan’a desteğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“REVİZYONİSTLER YENİDEN İKTİDARA GELİRSE ERMENİSTAN İÇİN FELAKET OLUR”

“Bugün ise Ermenistan’ın atması gereken adımlar vardır” diyen Elnur Eltürk, şunları söyledi: “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanmalı, aynı zamanda Ermenistan Anayasası’nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Söz konusu anayasada kardeş Türkiye’ye karşı toprak iddiaları yer almaktadır. Bu maddeler kaldırılmalıdır ki bundan sonra ilişkilerin normalleşmesi mümkün olabilsin. Azerbaycan kendi ilkelerine sadıktır ve Güney Kafkasya’da barış siyasetini desteklemektedir. Ermeni toplumunun da barış sürecinde aktif şekilde yer alması gerekir ki yeniden revizyonist güçler iktidara gelmesin. Eğer yeniden iktidara gelirlerse bu, Ermenistan için bir felaket olur.”