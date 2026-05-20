  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Azerbaycan’dan sıcak mesaj! “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek isteyenler başaramayacak”
Gündem

Azerbaycan’dan sıcak mesaj! “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek isteyenler başaramayacak”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azerbaycan’dan sıcak mesaj! "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek isteyenler başaramayacak"

Türk Aksakalları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliği Başkan Yardımcısı Elnur Eltürk, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek isteyenlerin bunu başaramayacağını söyledi.

Akit’e konuşan Eltürk, “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine zarar vermek ve bu ilişkilere gölge düşürmek için maalesef Türkiye’de bazı çevreler çirkin oyunlar oynamaktadır. Söz konusu çevreler, Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması meselesinde Azerbaycan’ın çıkarlarının dikkate alınmaması gerektiği yönünde bir görüş ileri sürmektedir. Bu fikri trolleri aracılığıyla yaymaktadırlar. Sözde bu mesele yalnızca iki ülkenin karşılıklı çıkarları temelinde ele alınmalıdır. Bu ise yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu tür bir tutum ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine aykırıdır. Her iki kardeş ülke uluslararası arenada ortak çıkarlardan hareket etmektedir. Kardeş Türkiye, Ermenistan’ın işgalci politikasına tepki olarak sınırlarını kapatmış ve bu yolla Azerbaycan’a desteğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

 

“REVİZYONİSTLER YENİDEN İKTİDARA GELİRSE ERMENİSTAN İÇİN FELAKET OLUR”

“Bugün ise Ermenistan’ın atması gereken adımlar vardır” diyen Elnur Eltürk, şunları söyledi: “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanmalı, aynı zamanda Ermenistan Anayasası’nda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Söz konusu anayasada kardeş Türkiye’ye karşı toprak iddiaları yer almaktadır. Bu maddeler kaldırılmalıdır ki bundan sonra ilişkilerin normalleşmesi mümkün olabilsin. Azerbaycan kendi ilkelerine sadıktır ve Güney Kafkasya’da barış siyasetini desteklemektedir. Ermeni toplumunun da barış sürecinde aktif şekilde yer alması gerekir ki yeniden revizyonist güçler iktidara gelmesin. Eğer yeniden iktidara gelirlerse bu, Ermenistan için bir felaket olur.”

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi
Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Dünya

Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı
Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı

Gündem

Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı

Azerbaycan’da "Türk Dünyası Dayanışma Günü" sergisi
Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” sergisi

Kültür - Sanat

Azerbaycan’da “Türk Dünyası Dayanışma Günü” sergisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kardeş

Azerbaycan ın Türk vatandaşlarının içini sızlatan İSRAİLİN FİLİSTİN DE YAPTIĞI SOYKIRIM için kıllarını kıpırdatmamaları KADİM VİCDANI SİZLATIYOR. Bence yöneticiler artık akıllarını başlarına almalı hamaset söylemlerinden, menfaatlerinden vazgeçerek gerçekleri görmeliler. Bunun sonu tamda siyonistlerin istediği gibi artık İKİ DEVLET TEK MİLLET olmayacak. Tek devlet tek millet olacak.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23