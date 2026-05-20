Hantavirüs: Doğanın imdat çağrısı! Uzmanı 'RNA virüsü' uyarısı yaptı! Hantaan Nehri’ne atfen adı verilmiş

Güncel Tehdit: "Andes Virüsü" Alarmı Mayıs 2026 başında bir yolcu gemisinde patlak veren salgının tıp dünyasında alarm seviyesini artırdığını söyleyen Dr. Keçebaş, bu salgına neden olan Andes virüsünün insandan insana yakın temasla bulaşabilen tek hantavirüs türü olduğunu belirtti. Bu süreçte Türkiye’ye getirilen 3 yolcunun testlerinin negatif sonuçlandığının resmi olarak duyurulduğunu ifade etti. "Asla Kuru Süpürge Kullanmayın" Korunma yöntemleri konusunda hayati uyarılarda bulunan Keçebaş, hantavirüsün en yaygın bulaşma şeklinin kuru tozların süpürülerek havaya karışması olduğunu vurguladı. Depo, tavan arası veya ahır gibi alanları temizlerken asla çalı süpürgesi veya elektrikli süpürge kullanılmaması gerektiğini belirten Keçebaş, "Bu, virüs yüklü partikülleri havaya kaldırır. Temizlenecek alan önce mutlaka sulandırılmış çamaşır suyu ile ıslatılmalıdır" uyarısında bulundu. Ayrıca riskli faaliyetlerde en az N95 tipi maske ve eldiven kullanılmasının şart olduğunu dile getirdi. Ne Zaman Doktora Başvurmalı? Uzm. Dr. Gülşah Keçebaş, kırsal alanda bulunan veya kemirgen teması şüphesi olan kişilerin; ani başlayan yüksek ateş, şiddetli bel ağrısı veya hızlı gelişen nefes darlığı durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti. Keçebaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hantavirüs vakalarındaki artış aslında doğanın bir imdat çağrısıdır. Doğal dengeyi korumak, sadece çevreyi değil, doğrudan kendi sağlığımızı korumaktır."