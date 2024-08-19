Halk TV'den büyük skandal! Utanmasalar, bunu da yapacaklar

Star yazarı İbrahim Güneş, İzmir'deki orman yangınlarıyla mücadeleye dair yapılan eleştirileri değerlendirdi. Güneş, yangınla mücadelede uçuş ekiplerinin zorluklarla karşılaştığını ve sosyal medyada oluşturulan "mücadele edilmiyor" algısının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamalarına dikkat çeken Güneş, yangınla mücadelede Türkiye'nin hava filosunun dünya çapında takdir topladığını vurguladı. Güneş, bu tür karalama kampanyalarının Türkiye'ye zarar verdiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyoruz.

Ve her zaman iş başında olan o karanlık sesler yine iş yapmak yerine yapanları hedef alıyor. Yani utanmasalar "İzmir oy vermiyor diye yanmasına göz yumuluyor" tezviratı yapılacak.

"Havadan müdahale yapılmıyor, yangınla mücadele savsaklanıyor" algısı oluşturmanın kime ne faydası var?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın "Rüzgarın hızı saatte 80 kilometrenin üstüne çıkıyor. Uçuş ekipleri müdahalede çok zorlanıyor. Hatta bir iki arkadaşımız tehlike de atlattı. Ama rüzgar izin verdikçe müdahale her türlü havadan da yapılıyor" açıklamasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı neredeyse saat başı kameraların karşısına geçip bilgi verdiği halde özellikle sosyal medya çöplüğünde yangınla mücadele edilmiyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Halk TV bu rüzgara kapılmış savruluyor.

Oysa 24 saat içinde müdahale edilen 72 yangından 69'unu kontrol altına alabilen, dünyanın en hızlı erken müdahale ekibine sahibiz. Hava filomuzu dünya gıptayla izliyor. Ekipler ülke genelinde 15-16 Ağustos'ta çıkan orman yangınları nedeniyle 2 bin 134 sorti yaparak alevlere 7 bin 662 ton su attı. Ekiplerin canını tehlikeye atarak verdiği mücadeleyi karalamak kimseye kazandırmıyor.

Bu arada hava filosu demişken hatırlıyor musunuz?

2021 yılındaki Marmaris yangını sırasında "Help Turkey" etiketleri paylaşılmış, Türkiye'ye dış müdahale çağrısı yapılmıştı.

CHP'liler tek bir helikopter görmedik diye yeminler ediyor, "THK uçakları kullanılmıyor. Ormanların yakılmasına göz yumuluyor" diye ortalığı ayağa kaldırıyordu.

Kılıçdaroğlu, THK'ya ziyarette bulunup, "Büyükşehir Belediyelerimizle bu uçakları biz uçuracağız" diyordu.

Peki ne oldu?

Koskocaman bir hiç...

CHP'li belediyeler bırakın o uçakları tamir ettirmeyi, tek kuruş bağış dahi yapmadı. THK Uçaklarının kullanılabilir durumda olanlarını TUSAŞ elden geçirdi. Uçuşa hazır hale getirdi. Yani THK uçaklarını devlet yaptırdı. Filoya kattı...

Yani demem o ki siz lafa değil yapılan işe bakın...

Zira Popülist siyaset anlayışının Türkiye'yi götüreceği bir liman yok.

Takdir sizin elbette..."