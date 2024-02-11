Halk TV’den büyük provokasyon! Hükümeti kötülemek için kendi muhabirini kullandı
CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV’de büyük bir provokasyona imza atıldı. Halk TV’nin sokak röportajlarında kullandığı muhabiri başka bir röportajda halktan biri gibi kullanıp duygu sömürüsü yaptılar. O anlar böyle ifşa oldu.
Sokak röportajı adı altında milleti kışkırtmaya çalışan CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV’nin bir foyası daha ortaya çıktı.
Halk TV vatandaşlardan istediği cümleleri duyamayınca kendi muhabiri ile röportaj yapmaya karar verdi. Muhabir de dizi oyuncusu edasıyla ağlama numarası yapıp bir türlü akmayan makyajını silerken görüntülendi.
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