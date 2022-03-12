Halk TV'den Bayraktar TB2'ye skandal operasyon!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları, dünya basınında büyük övgüler alırken, Türkiye'de belli kesimler tarafından karalama kampanyalarına konu ediliyor.

Skandal algı operasyonu

Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Rus yapımı bir keşif uçağının Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Yayımlanan haberin görselinde ise, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin görseli yer aldı.

Gelen tepkiler sonrası görseli sildiler

Düşen Rus İHA'sı üzerinden yapmış olduğu algı operasyonu sonrası haberi sitesinde gerçek görseliyle kullanan Halk TV, twitter adresinden ise gelen tepkiler sonrası sildi.

Merdan Yanardağ da 'oyuncak' demişti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen basın kuruluşlarının Türk SİHA'larını karalama kampanyalarına geçtiğimiz hafta Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ da katılmıştı.

Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.