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Medya Halk TV'de 'yok artık' dedirten anlar! Ayşenur Arslan depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamaya çalıştı
Medya

Halk TV'de 'yok artık' dedirten anlar! Ayşenur Arslan depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamaya çalıştı

CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında ilginç anlar yaşandı. Ayşenur Arslan, Erzurum Köprüköy'de yaşanan depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:03:00 - 2021-11-22 17:14:26

Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programının sunucusu Ayşenur Arslan Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalıştı. Erdoğan'ın depremin merkez üssü Köprüköy'de olduğunu zannettiğini belirten Arslan, suçu rejiye atmaya çalışarak, "Tamamen yanlış anlamışım. Zaten bugün gündeme baktım  Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu sırada canlı yayında olan CHP yandaşı Halk TV spikerlerinden Ayşenur Arslan yaşanan depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamaya çalışırken adeta rezil oldu.

"Ben yanlış mı anladım çocuklar?"

Depremin hemen ardından son dakika bilgisini aktarmaya çalışan Arslan, "Erdoğan oralarda mıymış, Köprüköy'deymiş" dedi. Ardından durumu yanlış anladığını belirterek suçu rejide çalışanlara atmaya çalışan Arslan, "Ben yanlış mı anladım çocuklar? Ne dediniz siz az önce bana Allah aşkına. Erdoğan ile olayın alakası yok muymuş" ifadelerini kullandı.

"Zillet İttifakı'nın komplosu olarak anlaşılabilirdi"

Daha sonra durumu toparlamaya çalışırken daha da saçmalayan Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen yanlış anlamışım. Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim. Rastlantı olur da Erdoğan orada olsaydı deprem Amerika’nın Rusya'nın ya da Zillet İttifakı'nın komplosu olarak anlaşılabilirdi."

 

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