Halk TV'de skandal ötesi milli maç yayını! Şu rezalete bakın hele

İbrahim Güneş, Halk TV'deki milli maç yayını sırasında yaşanan olayları eleştirdi. Güneş, Halk TV moderatörlerinin Türkiye'nin attığı gol sonrası sevince kapılmamasını ve adeta üzülmelerini ele aldı. Bu durumun, muhalefetin milli değerlere olan yabancılaşmasının bir göstergesi olduğunu belirten Güneş, Halk TV'nin Türkiye'nin başarılarına karşı olumsuz tutumunu vurguladı ve bu yaklaşımın halk tarafından kabul görmediğini ifade etti. Güneş, Star'daki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefetin de bir sınırı olmalı.

Halk TV'deki o anları izleyince içimden böyle geçti.

Hepimiz milli maçı izlediğimiz için gözden kaçmış video sosyal medyaya düşünce fark ettim ben de...

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Halk TV'deki yayında Moderatör Şule Aydın'ın kulağına editörü

"Türkiye ikinci golü attı" diye söylüyor.

Sanki eviniz yanıyor haberi verilmiş gibi bir hava oluyor.

İkinci golü de Merih Demiral'ın attığını öğrendiklerinde sanki karalar bağlıyorlar. Sanırsınız Avusturya TV, Viyana'dan yayın yapıyor. Yani bırakın sevinmeyi, alkışlamayı aksine yüzler düşüyor.

İnsan sormadan edemiyor, "Bu kadar mı yabancılaştınız ülkenize?"

Aynı ruh halini 2021'de Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat hesabını açıkladığında da görmüştük. Dolar düşüyor diye Halk TV ekranında nasıl bir panik hali olmuştu. "Eyvah ekonomide kaos çıkmazsa Erdoğan'ı deviremeyiz" zihniyeti kameraya yansımıştı.

İnsan üzülmekle, acımak arasında gidip geliyor. Zira bu normal bir ruh hali değil. Erdoğan düşmanlığı artık belli ki bazılarında ülke nefretine kadar ulaşmış. Yoksa Avusturya'ya atılan gollere sevinemeyenlere de ne bileyim, ne diyeyim.

Takdir sizin..."