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Medya Halk TV'de skandal! Hukukçu Osman Can: İktidarı peygambere versen iblis olur
Medya

Halk TV'de skandal! Hukukçu Osman Can: İktidarı peygambere versen iblis olur

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programında hukukçu Prof. Dr. Osman Can, "İktidarı peygambere versen iblis olur" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 22:37:00 -

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan Anayasa Hukukçusu Osman Can, "İktidarı peygambere versen iblis olur" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"İktidarı peygambere versen iblis olur" 

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına hukukçu Prof. Dr. Osman Can konuk oldu. Can, programda Cumhurbaşkanlığı makamına ve peygamberliğe yönelik tepkilere neden olan ifadeler kullandı.

Can sözlerinde ‘‘Cumhurbaşkanı şu an kraldan, Osmanlı padişahlarından daha yetkilidir.’’ derken ‘‘Kim olursa olsun, peygamberi getirseniz öyle bir pozisyona, meleği getirseniz iblise, şeytana dönüşür. Çünkü iktidarın sınırlandırılması meselesi bu nedenle çok önemlidir’’ dedi.

Bu ifadeler sonrası Halk TV ve Osman Can’a sosyal medyadan tepkiler geldi.

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