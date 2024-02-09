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Gündem

Halk TV’de Erdoğan düşmanlığı yapan Yeniden Refahlı Ak Parti’ye şantaj yaptı! Canlı yayında itiraf etti

Yeniakit Publisher
2024-02-09 08:36:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal; “Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansınız yok” diye şantaj yaparak AK Parti'den 2 büyükşehir, 35 ilçe istediklerini canlı yayında itiraf etti.

tv100'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Aydal şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti'den 2 büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda. Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.”

Prof. Dr. Doğan Aydal

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Yorumlar

mgulser

yaşasın şiddetli bir karamollaoglu daha bunlarin derdi ne vatandaş nede hizmet sadece hizip

Hamido

Ulan o grafikleri senin ... yerine yerleştirmeyen ne olsun .
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