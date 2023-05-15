Halk Tv'de Erdoğan depremi! Canlı yayındaki yorumlar CHP'lileri çılgına çevirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son oy oranını gören Halk Tv yorumcuları şaşkına döndü. Canlı yayında yapılan yorumlar CHP'lileri çıldırttı.
'Kılıçdaroğlu farkla 1. turda kazanacak' diyen Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük farkla seçimi önde devam ettirmesi ilginç yorumları ve itirafları da beraberinde getirdi.
Erdoğan'ın böyle oy alması büyük başarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranının büyük başarı olduğunu söyleyen İsmail Küçükkaya da şu ifadeleri kullandı:
21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti ve hem Erdoğan'ın böyle alması çok çarpıcı, büyük başarı.
Gazeteci Mehmet Tezkan ise şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan birinci alamayacağını biliyordu. Ne istiyordu? İkinci tura kalsın. Oldu mu, oldu. İkinci tura kalırken Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı olsun istiyor muydu, istiyordu. Bu 290 bile olsaydı ben de diyecekti. Bu şekilde ikinci tura girme rahatlığını alıyorsa almıştır demektir.
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