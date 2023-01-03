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Gündem Halk TV'de büyük üzüntü: Seçimi kaybedecek duruma geldiler
Gündem

Halk TV'de büyük üzüntü: Seçimi kaybedecek duruma geldiler

CHP'nin kanalı Halk TV'de canlı yayına katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, muhalefetin hataları nedeniyle kazanacakları seçimi kaybetme noktasına geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 03:30:00 -

Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, muhalefetin son bir yılda verdiği kötü sınav nedeniyle, kazanabileceği seçimi kaybedecek noktaya geldiğini söyledi.

2023'e girmemiz ile beraber seçim atmosferi de gün geçtikçe etkisini daha fazla göstermeye başladı.

Seçime az bir süre kala 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı da henüz belirlenmiş değil.

Halk TV ekranlarında da 6'lı masanın son bir yıldır yaptıkları eleştiri konusu oldu.

"Muhalefet kazanabileceği seçimi kaybedecek noktalara geldi"

"Sözüm Var" programında konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Necati Özkan, Millet İttifakı'nın geldiği son noktayı değerlendirdi.

Özkan, "Maalesef muhalefet yaklaşık bir yıldır çok kötü bir sınav verdi. Çok rahatlıkla kazanacağı bir seçimi göz göre göre kaybedecek koşullara geldi. Haziran 2022'de, Cumhur İttifakı'nın toplam oyları %38.9'du. Bütün muhalefetin oy oranı ise %61.1'di. Arada yaklaşık 22 puanlık bir fark vardı.

"İktidar farklı cephelerde çeşitli adımlar attı"

O tarihten bu yana özellikle iktidar bileşenleri, oyunu değiştirebilmek için çok çeşitli cephelerde adımlar atmaya başladı. Bu aradaki 22 puanlık farka rağmen, bugün muhalefetin seçimi kazanabilmesi soru işareti haline geldi." ifadelerini kullandı.

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