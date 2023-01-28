Halk TV'de büyük alçaklık! Merhum Menderes'in partisi ile HDP'nin kapatılmasını kıyasladılar
CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de, terör örgütü PKK'ya destek vermekle suçlanan HDP ile idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes yönetimindeki Demokrat Parti'nin kapatılması kıyaslanarak büyük bir ahlaksızlığa imza atıldı.
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6'lı masanın ittifak ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'a konuk oldu.
Programda, HDP'ye yönelik kapatma davası konuşuldu.
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Şirin Payzın, HDP'nin kapatılma davasıyla 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde iktidardan düşürülüp 29 Eylül 1960'ta kapatılan Demokrat Parti'yi kıyasladı.
Gültekin Uysal, 50 bin insanın katili PKK'ya destek vermekle suçlanan HDP'yi, askeri darbeyle idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes yönetimindeki Demokrat Parti'yi kapatmakla kıyaslama ahlaksızlığına cevap verdi.
Şirin Payzın'a, "Çok açık, demokrasi ekmeğimiz aşımız." diye cevap veren Uysal da, "Partileri kapatılanlar şimdi parti kapatma peşinde" ifadeleri ile Refah Partisi’nin kapatılmasıyla HDP'nin kapatılmasını birbirine benzetme alçaklığına imza attı.