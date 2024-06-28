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Medya Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor
Medya

Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 21:58:00 -
Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor

İsmail Saymaz ile yeniden anlaştığını duyuran Halk TV'de Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Halktv.com.tr Özel Haber Müdürü Avşar, kendi isteğiyle kurumdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Avşar, Halk TV'de daha önce çalışan Hakan Çelenk ve Şirin Payzın gibi gazetecilerin yanı sıra Barış Terkoğlu ve Cafer Mahiroğlu'na da teşekkür etti.

Avşar, "Zaman zaman kızsam da, kırılsam da ben Halk Tv ailesini çok sevdim. Tüm kalbimle yıldız gibi parlamaya devam etmesini diliyorum" dedi.

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