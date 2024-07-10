Halk TV’de bir rezillik daha! Eylem diye yanıp sönen ampül arayanların düştüğü duruma bak

Muhalefetin asgari ücret eylemi ellerinde patladı. Dün akşam saat 9’da bütün evlerde ışıkları açma kapama kararı alındı. Bu eylemi göstermek isteyen Halk TV Kadıköy’de aradığını bulamayınca seçim dönemlerindeki gibi ‘İzmir’e bağlanmayı tercih etti. O anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Muhalefetin asgari ücret eylemi, planlandığı gibi etkiyi göstermedi. Dün akşam saat 9’da bütün evlerde ışıkların açılıp kapanması kararı alındı. Ancak, bu eylemi göstermek isteyen Halk TV, Kadıköy’de beklediği tepkiyi bulamayınca, seçim dönemlerindeki gibi 'İzmir’e bağlanmayı tercih etti. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu ve kullanıcılar Halk TV’nin bu girişimini eleştiren yorumlar yaptı. Eylemin amacına ulaşamaması ve Halk TV'nin canlı yayında aradığını bulamaması, muhalefetin etkinlik organizasyonunu sorgulayan paylaşımlara neden oldu.

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