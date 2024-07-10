  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlık Züber'in 'gerçek atıştırmalık' reklamını durdurdu!

Masaya 455 milyon lira koyup Kayserili tekstil devini satın aldılar

Silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Fico görevine döndü

Bayraktar Mini İHA ortaya çıktı! Mini İHA nedir? Mini İHA özellikleri nelerdir?

Türkiye'ye karşı savaş gemisi alacak olan Yunanistan kandırıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan katil İsrail'e tepki! 'Topyekün yok etmeyi amaçlıyorlar'

Bayraktar Kızılelma'nın tasarımı değiştirildi! Sebebi herkesi şok etti

Soykırımcı Siyonistler için HÜDA-PAR’ın TBMM’ye verdiği önerge kabul edildi! Hangi parti karşı çıktı?

Demokratlar moruk Biden için toplandı! Çekilecek mi?

Bombayı patlattı! 'Bakanlık yetkililerinden bilgi aldım' dedi ve yeni en düşük emekli maaşını açıkladı
Medya Halk TV’de bir rezillik daha! Eylem diye yanıp sönen ampül arayanların düştüğü duruma bak
Medya

Halk TV’de bir rezillik daha! Eylem diye yanıp sönen ampül arayanların düştüğü duruma bak

Yeniakit Publisher
2024-07-10 08:52:00 - 2024-07-10 08:53:01

Muhalefet geçen gün aldığı kararla tüm Türkiye’de dün akşam saat 9’da ışık açıp kapatma eylemi yapacaktı. Kadıköy'de kimseden bu eylem gelmeyince İzmir’e bağlanmayı tercih ettiler.

Muhalefetin asgari ücret eylemi ellerinde patladı. Dün akşam saat 9’da bütün evlerde ışıkları açma kapama kararı alındı. Bu eylemi göstermek isteyen Halk TV Kadıköy’de aradığını bulamayınca seçim dönemlerindeki gibi ‘İzmir’e bağlanmayı tercih etti. O anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Muhalefetin asgari ücret eylemi, planlandığı gibi etkiyi göstermedi. Dün akşam saat 9’da bütün evlerde ışıkların açılıp kapanması kararı alındı. Ancak, bu eylemi göstermek isteyen Halk TV, Kadıköy’de beklediği tepkiyi bulamayınca, seçim dönemlerindeki gibi 'İzmir’e bağlanmayı tercih etti. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu ve kullanıcılar Halk TV’nin bu girişimini eleştiren yorumlar yaptı. Eylemin amacına ulaşamaması ve Halk TV'nin canlı yayında aradığını bulamaması, muhalefetin etkinlik organizasyonunu sorgulayan paylaşımlara neden oldu.

Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi
Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi

Gündem

Seçimden önce Gazzelilere sahip çıkıyordu! Hamas'a 'terörist' diyen Halk TV'ye çıkıp gezicileri sahiplendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor
Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor

Medya

Halk TV'de biri geliyor diğeri gidiyor

İşte Kayseri'deki provokasyonu tetikleyen yalanlar! Halk TV’nin haltları
İşte Kayseri'deki provokasyonu tetikleyen yalanlar! Halk TV’nin haltları

Gündem

İşte Kayseri'deki provokasyonu tetikleyen yalanlar! Halk TV’nin haltları

Halk TV'de skandal ötesi milli maç yayını! Şu rezalete bakın hele
Halk TV'de skandal ötesi milli maç yayını! Şu rezalete bakın hele

Medya

Halk TV'de skandal ötesi milli maç yayını! Şu rezalete bakın hele

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vlkn

bu eylem neden yapılıyor??? insanlar bu eyleme neden ihtiyaç duyuyor??? o konuşulacağına, ak-it her zamanki gibi yine hedef şaşırtma çabası içinde. ülkedeki emekli ve asgari ücretlilerin hali ortadayken, son seçimlerde bu iki kesim bu kadar belirleyici olmuşken, hükümetin hala bu kesimleri görmezdan gelmesi, onları yok sayması hatta hatta emeklileri devlet bütçesine külfet olması görmesi kabul edilebilir bir durum değil.

Alı

Bu chpnın derdi ne asgari ucret nede emekliler tek amacları var bunları kullanıp olay cıkarmak ulkeyı karıstırmak CHP hıc bır zaman halkın partisi olmadı batılı emperyallerın gudumunde zengın ve elıtlerın partisi oldu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23