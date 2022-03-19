Halk TV'de 'beyinleri yanmış' dedirten açıklama: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

1915 Çanakkale Köprüsü'yle Türkiye Japonya'yı geride bırakarak orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip oldu.

Ekonomiye 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelire 2,4 milyar euro ilave katkısı olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü Halk TV'de akılalmaz sözlerle eleştirildi.

Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek projenin "Eser siyaseti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi.