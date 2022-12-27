  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Gündem Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!
Gündem

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

MOBESE kayıtlarına göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 metre yüksekten atlayıp yerde hareketsiz kalan ve olaydan birkaç saat sonra ölü bulunan Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel'in otopsi ön sonucu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 17:56:00 -
Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in otopsisinden çıkan ön sonuca göre aort damarı yırtılması ve bel omuru kırılması sebebi ile hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir sokakta baygın halde bulunan Yanıkel'in ölümüne ilişkin MOBESE kayıtları incelenmiş, kaçar vaziyette koşarken 3 metre yüksekten aşağı atladığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheli ölüm!

Uğur Yanıkel'in ölümünü şüpheli bulan Emniyet inceleme başlatmıştı.

Ön otopsi sonucu açıklanan Yanıkel'in yüksekten düşmeye bağlı olarak aort damarı yırtılması ve bel omuru kırılması yaşadığı ve hayatını bu sebeplerle kaybettiği açıklandı.

14
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

bismillahirrahmanirrahim!

...

bismillahirrahmanirrahim!
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23