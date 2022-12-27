Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!
MOBESE kayıtlarına göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 3 metre yüksekten atlayıp yerde hareketsiz kalan ve olaydan birkaç saat sonra ölü bulunan Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel'in otopsi ön sonucu açıklandı.
Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in otopsisinden çıkan ön sonuca göre aort damarı yırtılması ve bel omuru kırılması sebebi ile hayatını kaybettiği açıklandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir sokakta baygın halde bulunan Yanıkel'in ölümüne ilişkin MOBESE kayıtları incelenmiş, kaçar vaziyette koşarken 3 metre yüksekten aşağı atladığı ortaya çıkmıştı.
Şüpheli ölüm!
Uğur Yanıkel'in ölümünü şüpheli bulan Emniyet inceleme başlatmıştı.
Ön otopsi sonucu açıklanan Yanıkel'in yüksekten düşmeye bağlı olarak aort damarı yırtılması ve bel omuru kırılması yaşadığı ve hayatını bu sebeplerle kaybettiği açıklandı.