Halk Tv yazarından AK Parti'nin o adayıyla ilgili ezber bozan çıkış: En iyi isim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada en çok merak edilen adaylardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu duyurdu.

HALK TV YAZARINDAN ÖVGÜ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunun ilan edilmesi medyada geniş yankı buldu. Halk Tv'de yayınlanan 'Perdenin önü arkası' programında konuşulan Altınok'un adaylığı Halk Tv yazarı Fikrat Bila'dan övgü aldı. Turgut Altınok'un milliyetçi kimliğiyle tanındığını ve Mansur Yavaş'a karşı milliyetçi oyları alabileceğini söyleyen Biga, Altınok'un Keçiören'deki görevinde çok başarılı sayılan bir belediye başkanı olduğunu belirtti.



Bila “Turgut Altınok, milliyetçi kimliğiyle, Keçiören’de yapmış olduğu altyapı, kültürel faaliyetler, gençlik çalışmaları, turizm faaliyetleri ile Mansur Yavaş’ın karşına çıkacak en iyi isim.” ifadelerini kullandı.

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