Halk TV ve Tele 1 arasında 'yayından niye çıktınız?' kavgası!
Halk TV ile Tele 1 çalışanları; Engin Açar, Umutcan Yitük ve Erdinç Yılmaz, Gezici vandalları görüntülerken polis tarafından şiddete uğradıklarını iddia ederek Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Sahadaki kardeşlikleri yönetim arasına sirayet etmeyen Halk TV ve Tele 1 arasında, "Yayından niye çıktınız?" kavgası yaşandı.
Gezi kalkışmasının 9. yıl dönümünü bahane edip kargaşa peşinde koşanları görüntüleyen Halk TV ve Tele 1 muhabirleri, polis tarafından darp edildiklerini iddia ederek Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.
TELE 1 muhabiri Engin Açar ile kameramanı Umutcan Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, emniyet güçlerini suçladıkları iddialarına ilişkin adliye önündeki basın mensuplarına konuştu.
Gazetecilere önce Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz açıklama yaptı. Halk TV ve Tele 1, çalışanlarının adliye önündeki konuşmasını canlı yayınladı.
Halk TV yayından çıktı
Tele 1 muhabiri Engin Açar konuşmaya başladığında ise Halk TV canlı yayından çıktı.
Tele 1 yöneticileri internet haber sitesinden Halk TV'yi hedef aldı. Haberde, "TELE 1 muhabiri konuşmaya başlayınca Halk TV apar topar yayından çıktı" denildi.
Halk TV Haber Koordinatörü İnan Demirel'in açıklamasına da yer verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:
Öte yandan Halk TV haber koordinatörü İnan Demirel, TELE 1’i arayarak, reklama çıkmak zorunda olduklarını o yüzden konuşmayı kestiklerini ve kasıt olmadığını söyledi. Fakat muhabirimiz Açar’ın konuşması kesildikten sonra stüdyoda ekonomi değerlendirmesi yapıldığı görüldü.