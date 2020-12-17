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Siyaset Halk Tv sunucusundan şaşırtan çıkış! HDP'nin kuruluş amacını anlattı
Siyaset

Halk Tv sunucusundan şaşırtan çıkış! HDP'nin kuruluş amacını anlattı

Halk TV'de Günün Raporu programının sunucusu Fatih Ertürk, şaşırtan bir açıklamalarda bulunarak HDP'nin asıl kuruluş amacını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:28:00 -
Halk Tv sunucusundan şaşırtan çıkış! HDP'nin kuruluş amacını anlattı

Fatih Ertürk, Halk TV'de Günün Raporu programında İP'li vekil Ahmet Kamil Erozan'a sorular yöneltti. Ertürk HDP'ye ilişkin bir sorusunda yorum yaparken, "Türkiye'nin varlığıyla ilgili bir parti görünmüyor. Peki HDP neden parlamentoda?" ifadelerini kullandı. Ertürk sonraki sorusunda da "HDP, uluslararası düzeyde Türkiye üzerinden bir projenin payını kapmak için özel olarak kurulmuş bir partidir." diye konuştu.

HDP'yi ittifak ortağı CHP korumuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'nin kapatması yönünde bir çağrıda bulunmuş, HDP'ye ilk sahip çıkan ittifak ortağı HDP olmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin açıklamasında, "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak, demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla prosedür bellidir, Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılamaz." ifadelerini kullanmıştı.

'HDP uluslararası ilişkilerde gösterdiği hassasiyeti, ulusal konularda göstermiyor'

CHP'ye yakın Halk Tv'nin sunucusu Fatih Ertürk'ten HDP'ye ilişkin şaşırtan bir çıkış geldi. Ertürk programda İP'li konuğuna HDP ile ilgili soru yöneltirken şu ifadeleri kullandı:

"Yani şunu diyebilir miyiz, deneyimli bir parlamento muhabiri olarak bunu soruyorum. HDP uluslararası ilişkiler konusunda gösterdiği hassasiyeti, ulusal ilişkiler konusunda göstermiyor. Gözünü uluslararası ilişkilerde aranacak çözümlerle yol almaya dikmiş şekilde. Yani Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde oluşacak bir çözüm ya da ileri adım konusunda çok arzulu ve beklenti içinde değiller. Sanki şunu düşünüyorlar, HDP, uluslararası ilişkilerden Türkiye üzerinden bir projenin bir payını kapmak için özel olarak kurulmuş bir parti. Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili de hiçbir ilişkisi yok, hiçbir konuda hassas değil, hiçbir ulusal sorunla da doğrusu değil. Bu doğru mu?"

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