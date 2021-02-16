  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halk TV Muharrem İnce'nin mitingini yayınlayınca ortalık karışmış! Olay itiraf
Gündem

Halk TV Muharrem İnce'nin mitingini yayınlayınca ortalık karışmış! Olay itiraf

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, 24 Haziran seçim sürecinde Muharrem İnce'nin mitinglerini yayınladıkları için CHP ile aralarının açıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 08:59:00 - 2021-02-16 09:03:48
Halk TV Muharrem İnce'nin mitingini yayınlayınca ortalık karışmış! Olay itiraf

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında yeni parti kurma hazırlığında olan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, "CHP beni sırtımdan vurdu" deyip geçmiş zamanda yaptığı konuşmalarda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin kendisinin seçilmemesi için parti genel merkezinin her şeyi yaptığını söyledi.

İnce'nin bu açıklamalarına doğrulayan Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten yıllar sonra itiraf geldi.

Geçtiğimiz günlerde Zanka TV'de Ferit Atay'ın Sorgulu Yorum programında konuşan Sevinç, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV 'de Genel Müdür görevinde olan Şaban Sevinç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce lehine etkili yayın yapmaları nedeniyle CHP genel merkeziyle aralarının açıldığını söyledi.

Şaban Sevinç, CHP yönetiminin İnce'nin ön plana çıkmasını istemediğini de şöyle anlattı:

"Seçim döneminde biz Halk TV-CHP ilişkisinden dolayı Muharrem İnce'nin kampanyasını çok yakından izledik. Çok da dinamik yayınlarını yaptık. Belki burada ilk defa söylüyorum, biz Muharrem İnce'nin yayınlarını çok dinamik ve çok etkili yapıyoruz, her faaliyetini ekrana getirip canlı yayınlıyoruz diye genel merkezle aramız açıldı bizim. Ben de dedim ki, 'Muharrem İnce CHP'nin adayı, neden rahatsız oluyorsunuz?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Husiler’den açıklama! Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına saldırdık
Dünya

Husiler’den açıklama! Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına saldırdık

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı...
Katar, İran ve Almanya'dan Gara açıklaması
Gündem

Katar, İran ve Almanya'dan Gara açıklaması

Irak'ın Gara bölgesinde 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından İran, Katar ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama peş peşe açıklam..
Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu
Medya

Kuruluş Osman'ndan bomba fragman! Diziye dahil oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay