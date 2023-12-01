Halk Tv de haber yapmaya başladı: CHP’de kayıp 160 milyon

CHP’nin seçim kampanyasına ayrılan paranın nereye harcandığı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor.

Seçim gecesi yaşananlara dair daha önce söylediği "Tuncay Özkan gitmeden CHP hiçbir seçimi kazanamaz." sözleriyle gündeme gelen Gazeteci Bahar yeni bir video yayınlamış. CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesi olduğunu ve bunu Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini iddia etmiş ve bu bütçenin nereye harcandığını sormuştu.

Seçim sürecindeki reklam ve tanıtım süreci konusunda CHP'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Mitinglerde ve sokaklarda yer alan reklam panoları ve tabelalar, televizyon reklamları, gazetelere verilen reklamlar soru işareti yarattı.

Defalarca gündeme gelen ancak muhalif medyanın da sessiz kaldığı “CHP’deki kayıp milyonlar” CHP’de değişim rüzgarıyla birlikte Halk TV’nin de gündemine girdi. Halk TV yaptığı özel haberde “CHP’de kayıp 160 milyon lira şoku” başlığını kullandı.



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Ne olmuştu?

Gazeteci Bahar yeni bir video yayınlamış CHP'nin 367 milyon TL'lik reklam bütçesi olduğunu ve bunu Tuncay Özkan'ın kontrol ettiğini iddia etmişti.

Seçim gecesi yaşananlara dair daha önce söylediği "CHP'den Tuncay Özkan gitmeden, çok net söylüyorum. CHP hiçbir seçimi kazanamaz. "Partiyi avucunun içine almış. Özkan'ın, seçim gecesi Mansur Bey ve Ekrem Bey'e yaptığını saygımdan dolayı anlatmayacağım" sözleriyle gündeme gelen Feyzan, seçim sürecindeki reklam bütçesinin nasıl harcandığını sordu. Feyzan, "Tuncay Bey'in kontrol ettiği medya reklam bütçesi, 367 milyon TL reklam bütçesi nasıl harcandı? Parti genel merkezinde seçim günü Anka Haber Ajansı'na ne kadar para ödendi?" diye sordu.

Ekonomi alanında etkin olan ancak milletvekili sıralarında bu seçimlerde aday gösterilmeyen Bülent Kuşoğlu, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Tuncay Özkan ise Genel Başkan Başdanışmanı olmasının yanı sıra, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının yürütücülüğü görevini üstleniyor. CHP'nin bütçesinden reklam ve medya için ayrılan bütçenin tutarı, bu 367 milyon TL'lik reklam bütçesinin Tuncay Özkan tarafından ne şekilde harcandığı ise tartışma yarattı.

Tüm şehirlerin reklam panoları ve afişleri ile donatıldığı belirtilse de özellikle Anadolu'da az sayıda reklam panosu koyulduğu iddia edildi. Ankara, Bursa, Van gibi Anadolu şehirlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yaptığı alan ve seçim otobüsünün geçtiği yollarda sıkça reklam panosu hazırlandığı, ancak bu güzergahlar dışındaki yerlere az sayıda reklam çalışması yapıldığı iddialar arasında.

Sokaklardaki panoların yanı sıra televizyonlara ve gazetelere verilen reklamlar, sosyal medyada yer alan dijital reklamlar da tartışma konusu. Sosyal medyadaki yorumlarda ise reklam bütçesinin nasıl harcandığı konusunda şeffaf olunmadığı belirtiliyor.