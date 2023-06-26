Halk TV AK Parti'nin hizmetini kabul etti

AK Parti öncesi ilaç bile bulamayan vatandaş AK Parti'nin yönetime gelmesiyle birlikte ilaçlar sorun olmaktan çıktı. Son olarak SMA hastaları için kullanılan ve bir kutusu 73 Bin Euro olan ilaç da SGK'nın ödeme listesine alındı. Bu hizmeti Halk TV de görmezden gelemedi.

Halk TV'nin haberi şöyle:

SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların en az biri çocuk nörolojisi uzmanı olmak şartıyla 3 hekimli sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) belirleyeceği 3. basamak hastaneler tarafından reçete edilmesi halinde geri ödeme kapsamına alınacağı açıklandı.

Tip 1’de ise çocuk nörolojisi uzmanının raporu yeterli olacak. Tüm Eczacıİşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, SMA hastalığında kullanılan ve omuriliğe yılda 4 enjeksiyon yapılması gereken Nusinersan etken maddeli ilacın bir kutusunun fiyatının 73 bin Euro olduğuna dikkat çekerek “SGK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de bin 300 SMA hastası bulunuyor ve her yıl da 150 bebek SMA hastası olarak dünyaya geliyor. Tüm dünyada SMA hasta sayısı ise 30-50 bin olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Buna göre, SMA Tip 1 ilaçlarının çocuk nörolojisi uzman hekimlerinin reçeteleri ile SGK’nın belirleyeceği 3. basamak hastanelerce reçete edilince ödenecek. SMA Tip 2 ve 3 hasta çocuklarda ise en az birisi çocuk nöroloji uzmanı olacak şekilde ve ortopedi, travmatoloji, beyin veya sinir cerrahisi uzmanı olmak üzere 3 hekimli sağlık kurulu raporuyla ilaçları ödenecek.

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