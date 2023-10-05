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Yerel Halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi
Yerel

Halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:59:00 - 2023-10-05 16:06:49
Halk sağlığını tehdit eden ürünler ele geçirildi

Ardahan'da ekiplerin operasyonunda insanların sağlığını tehlikeye sokabilecek 47 adet satışı yasaklı ürün ele geçirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kom şube müdürlüğünce yapılan denetimlerde İl merkezinde faaliyet gösteren bir işletmede sağlığa zararlı ürünlerin satışının yapıldığı tespit edildi. Belirlenen işletmede gerçekleştirilen aramada; İnsanların sağlığını tehlikeye sokabilecek 47 adet satışı yasaklı ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında TCK 186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya ilaçların Ticareti kanunu gereğince işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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