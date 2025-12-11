  • İSTANBUL
Yerel Halk pazarında gerilim tırmandı! Tartışma kanlı bitti!
Halk pazarında gerilim tırmandı! Tartışma kanlı bitti!

Konya’nın Ereğli ilçesinde Perşembe Halk Pazarı’nda esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Henüz nedeni netleşmeyen anlaşmazlık sonrası yaşanan arbede sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçede kurulan Perşembe Halk Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup pazarcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopalarla birbirine giren grubu ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırdı. Çıkan kavgada taş ve sopayla darbedilen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor. 

