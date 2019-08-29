Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl 18.’si düzenlenen Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali sona erdi.

Kültürlerin kaynaşmasına sahne olan festivale Afyonkarahisar Belediyesi, Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun Halk Oyunları ekipleri katıldı. Akarçay’da düzenlenen etkinlikte ekipler kendi yörelerine özgü halk oyunlarını Afyonkarahisar halkı için sergiledi.

Akarçay’ın muhteşem manzarası eşliğinde birbirinden renkli görüntülere sahne olan gösteriler, büyük beğeni topladı. Performanslarıyla göz kamaştıran ekipler, Afyonkarahisarlılar’dan tam not aldı. Uluslararası Zafer Festivali, havai fişek gösterileriyle sona ererken dakikalarca süren gösterisi sırasında festival alanını dolduran vatandaşlar, alkışları ile coşkuya ortak oldu.