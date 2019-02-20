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Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın yolcu çığlık atınca anlaşıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde yolculuk eden Azerbaycan vatandaşı kadını taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
Halk otobüsünde iğrenç olay! Kadın yolcu çığlık atınca anlaşıldı

Antalya'da halk otobüsünde üniversite öğrencisi Azeri N.M.'ye tacizde bulunduğu iddia edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Antalya Konyaaltı ilçesinde seyir halinde bulunan halk otobüsünde meydana geldi. Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde garsonluk yapan Yılmaz K., iddiaya göre halk otobüsünde Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı N.M.'ye tacizde bulundu.

Taciz olayına başka yolcular da şahit oldu. N.M.'nin çığlık atması üzerine otobüsün kapılarını kapatan şoförün çağırdığı polis, Yılmaz K.'yi gözaltına aldı. N.M. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yaşadığı olayı polise anlattı.

Yılmaz K., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Yılmaz K., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
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