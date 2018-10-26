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Halk otobüsü tankere çarptı: 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşlayan tankere halk otobüsü çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 kişi yaralandı.

26 Ekim 2018 Cuma 22:41
Halk otobüsü tankere çarptı: 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oman Nuri C. idaresindeki 41 R 1213 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için bir anda yavaşlayan Öner Durak yönetimindeki 34 FF 3105 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince otobüs içerisinden çıkartılan ismi öğrenilemeyen yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sebebi ile D100 Karayolu trafiğe kapandı.

Kaza anını anlatan tanker sürücüsü Önder Durak, bir anda yola atlayan köpeğe çarpmamak için yavaşladığını ve arkadan gelen otobüsün kendisine çarptığını belirterek, "Köpeğe çarpmamak için durdum. Hatta aynadan arkamı da kontrol ettim. Otobüs uzaktaydı. Sonra geldi, arkadan çarptı. Araçta yaklaşık 15 kişi vardı. Yaralananlar oldu. Ama ben görmedim" dedi.

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 22:41
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