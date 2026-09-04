Halk otobüsü otomobille çarpıştı! Yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki 54 J 2061 plakalı halk otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada ağır hasar alan otomobilde sürücü M.B. ile yolcular E.K., E.C.B., F.B., S.B. ve halk otobüsü sürücüsü Ş.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
Öte yandan otomobilde bulunanların fındık tarlasına fındık toplamak için yola çıktıkları öğrenildi.