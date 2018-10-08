Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serdar İ. idaresindeki 41 J 6050 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Kazım K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Kazım K., eşi Fatma K. ve çocukları Bilgehan K. (12) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.



Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Mehmet Kazım K., eşi Fatma K. Ve çocukları Bilgehan K. ve ismi öğrenilemeyen çocuk İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



D100’de uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebi ile D100 Karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımı kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Olis olayla ilgili inceleme başlattı.