Halk otobüsü 10 yaşındaki bisikletli çocuğu ezdi: Olay yerinde öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürdüğü bisiklet ile halk otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., Ş.E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede S.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.