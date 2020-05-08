Halk otobüslerinde muavin uygulaması kaldırıldı

Şanlıurfa’da toplu taşıma alanında emsal niteliğinde yenilikçi uygulamaları ile birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de özel halk otobüslerindeki muavin uygulamasını kaldırdı.

Konforlu toplu taşıma ve yolcular ile yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek için Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüm toplu taşıma araçlarında ve özel halk otobüslerindeki muavin uygulamasını kaldırdı. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının girişimleri ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, tüm özel halk otobüsleri rutin olarak kontrol ediliyor. Vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, muavin uygulamasını devam ettiren araçlara gerekli cezai işlemi uyguluyor.

Ayrıca korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında ücret uygulaması kaldırılırken sadece Urfakart ile biniş sağlanıyor.