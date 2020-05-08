  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Halk otobüslerinde muavin uygulaması kaldırıldı

Şanlıurfa’da toplu taşıma alanında emsal niteliğinde yenilikçi uygulamaları ile birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de özel halk otobüslerindeki muavin uygulamasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:24:22 -
Halk otobüslerinde muavin uygulaması kaldırıldı

Şanlıurfa’da toplu taşıma alanında emsal niteliğinde yenilikçi uygulamaları ile birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de özel halk otobüslerindeki muavin uygulamasını kaldırdı.


Konforlu toplu taşıma ve yolcular ile yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek için Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüm toplu taşıma araçlarında ve özel halk otobüslerindeki muavin uygulamasını kaldırdı. Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının girişimleri ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, tüm özel halk otobüsleri rutin olarak kontrol ediliyor. Vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, muavin uygulamasını devam ettiren araçlara gerekli cezai işlemi uyguluyor.


Ayrıca korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm toplu taşıma araçlarında ücret uygulaması kaldırılırken sadece Urfakart ile biniş sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı