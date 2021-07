Halk iradesinin yanındayız Tunus’taki darbeye tepki yağıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Tunus’ta sol kesime yakın bir anayasa hukukçusu olan ve verdiği sözler sebebiyle halkın yüzde 73’ünün oyu ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Kays Said, orduyu da arkasına alarak, sivil darbe girişiminin yankıları sürmeye devam ederken siyasilerden de açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor.

“Tunus halkının yanındayız”

Türkiye-Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, “Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin ve parlamentonun askıya alınarak halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını ve hükümetin görevden el çektirilmesini hukuk ve demokrasi adına kaygı verici buluyoruz ve reddediyoruz. Halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz. Seçilmiş parlamentonun ve halkın iradesini temsil eden milletvekillerinin görevlerini ifa etmekten alıkonulması, anayasal düzene karşı işlenmiş bir darbe niteliğindedir. Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her zaman ve her yerde demokrasinin ve seçilmiş parlamentonun tarafındayız ve her daim kardeş Tunus halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Darbenin arkasında dış güçler var”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, “Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Tunus Anayasası’nın ulusal acil durum koşullarının oluşması halinde devlet kontrolü yetkisini kendisine veren maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği anayasal darbe ile seçimle işbaşına gelmiş olan meclisin tüm faaliyetlerini dondurması ve Başbakan Hişam el- Meşişi’yi görevden alması ile oluşan ve dost ve kardeş Tunus’u yeniden kaos ve belirsizliğe sürükleyebilecek vahamette olan gelişmeleri büyük endişeyle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Kays Said’in darbe sonrası yaptığı açıklamada; ‘ülkeyi kurtarma‘ adına olağanüstü önlemleri işaret etmesi tamamen darbeyi meşrulaştırmaya yönelik bir adımdan öteye gidememektedir. Akdeniz’in önemli ülkelerinden dost ve kardeş Tunus’ta daha önce başlatılan ‘Arap Baharı’ girişiminin devamı niteliğinde olan ve ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol açacak bu girişim, Tunus halkından çok, darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır. Tunus’ta Covid-19 salgını, işsizlik ve ekonomik darboğaz bahanesiyle ortaya çıkarılan cumhurbaşkanlığı darbesi, ülkenin karşı karşıya bulunduğu kendi içsel dinamiklerinden çok, Batının jeostratejik öneme sahip bu ülkedeki ekonomik ve siyasi çıkarlarına hizmete yöneliktir” diye konuştu.