Halk içinde paniğe neden oldu! Kentte şüpheli paket alarmı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

İçinden kağıt çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Abide Köprülü kavşağı mevkiinde yaşandı. Kavşak girişinde kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenemeyen şüpheli paket, paniğe neden oldu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekibi paketi fünye ile patlattı. Patlatılan paketin içinden kağıtlar çıktı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.