Halk GYO’nun yatırımları performansına yansıdı

Yüksek kira gelirine odaklanan ticari mülk ağırlıklı portföyü ile yatırımcılarına değer katmayı sürdüren Halk GYO, yılın ilk yarısında 33,2 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Yılın ilk yarısında hayata geçen “Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak” kampanyası kapsamında anahtar teslimlerine başlanan Bizimtepe Aydos ve Şehristan Konutları’nın satış fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulayan Şirket, konut satış gelirlerinin etkisiyle toplam hasılatını 101 milyon TL’ye yükseltti.

Yüksek katma değerli projelerle ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Halk GYO markasına yaptığımız yatırımların finansal performansımıza olumlu yansımasından memnunuz” dedi. Yetgin, “Yüksek katma değerli projeler geliştirmeye ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Halk GYO markasına katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.